Криза з Росією – це вже не про Україну, а міжнародну безпеку, – Держдеп США
Джерело:MSNBS
Ентоні Блінкен заявив, що Захід повинен рішуче захищати Україну від вторгнення Росії. За його словами, від розв'язки цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.
Державний секретар США зазначив, що, можливо, є звичайні американські громадяни, котрі запитують, навіщо Вашингтон стільки уваги приділяє Україні, яка десь далеко за океаном.
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Дипломат пояснив, що це значно ширше питання, ніж про українську державу. Він наголосив, що "зараз під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки", бо якась країна:
- не може просто взяти та змінити силою кордони іншої;
- не може диктувати сусіднім державам і їхнім народам, яку політику їм провадити і з ким вступати в альянси;
- не може претендувати на власну "сферу впливу".
Це пережиток минулого сторіччя. Якщо залишати такі дії безкарними – це підірве всю міжнародну систему, інші країни почують цей сигнал і почнуть діяти схожим чином. Це шлях до напруги, конфліктів і воєн,
– сказав Ентоні Блінкен.
Дуже значні санкції проти Росії
Очільник Держдепу також нагадав, що G7, ЄС і країни-члени НАТО попередили Росію про масштабні санції, якщо вона наважиться на вторгнення в Україну, але не розкрив ніяких деталей.
Разом ми можемо застосувати дуже значні санкції – фінансові, економічні, таке, чого ми не робили раніше. Також розглядаємо ще більшу підтримку зміцнення обороноздатності України, як і членів Альянсу,
– продовжив дипломат.
Дії Путіна дали протилежний ефект
Ентоні Блінкен додав, що дії Путіна за роки агресії проти України дали фактично протилежний ефект.
Може з чверть населення України підтримувала членство в НАТО. Зараз це близько 60%. Сам Альянс змушений був розмістити більше сил і озброєння ближче до Росії – чого Москва не хотіла – після її агресії проти України. Витрати на оборону НАТО теж зросли. Все, що робив президент Путін, призвело до абсолютно протилежного розвитку подій, ніж той, якого він хоче,
– підсумував держсекретар США.
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