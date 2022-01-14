Криза з Росією – це вже не про Україну, а міжнародну безпеку, – Держдеп США

Ентоні Блінкен заявив, що Захід повинен рішуче захищати Україну від вторгнення Росії. За його словами, від розв'язки цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.

Державний секретар США зазначив, що, можливо, є звичайні американські громадяни, котрі запитують, навіщо Вашингтон стільки уваги приділяє Україні, яка десь далеко за океаном.

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Дипломат пояснив, що це значно ширше питання, ніж про українську державу. Він наголосив, що "зараз під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки", бо якась країна:

не може просто взяти та змінити силою кордони іншої;

не може диктувати сусіднім державам і їхнім народам, яку політику їм провадити і з ким вступати в альянси;

не може претендувати на власну "сферу впливу".

Це пережиток минулого сторіччя. Якщо залишати такі дії безкарними – це підірве всю міжнародну систему, інші країни почують цей сигнал і почнуть діяти схожим чином. Це шлях до напруги, конфліктів і воєн,

– сказав Ентоні Блінкен.

Дуже значні санкції проти Росії

Очільник Держдепу також нагадав, що G7, ЄС і країни-члени НАТО попередили Росію про масштабні санції, якщо вона наважиться на вторгнення в Україну, але не розкрив ніяких деталей.

Разом ми можемо застосувати дуже значні санкції – фінансові, економічні, таке, чого ми не робили раніше. Також розглядаємо ще більшу підтримку зміцнення обороноздатності України, як і членів Альянсу,

– продовжив дипломат.

Дії Путіна дали протилежний ефект

Ентоні Блінкен додав, що дії Путіна за роки агресії проти України дали фактично протилежний ефект.

Може з чверть населення України підтримувала членство в НАТО. Зараз це близько 60%. Сам Альянс змушений був розмістити більше сил і озброєння ближче до Росії – чого Москва не хотіла – після її агресії проти України. Витрати на оборону НАТО теж зросли. Все, що робив президент Путін, призвело до абсолютно протилежного розвитку подій, ніж той, якого він хоче,

– підсумував держсекретар США.

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