У крові Полякова виявили метадон та алкоголь, – Янченко про результат токсикології

Нардепка Галина Янченко заявила, що Антон Поляков помер у результаті реакції алкоголю та метадону. Ці речовини токсикологи начебто знайшли в крові у політика.

Янченко оприлюднила цю інформацію 9 жовтня. Зауважимо, напередодні у поліції заявляли, що токсикологічну експертизу очікують найближчими днями.

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Смерть Антона Полякова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія,

– написала Янченко.

Що відомо про смерть Полякова

Нардепа від депутатської групи "За майбутнє" 8 жовтня знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі столиці. Перед смертю нардепа нудило, а потім у нього почалися конвульсії.

За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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