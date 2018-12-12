Куди звертатись українцям через стрілянину у Страсбурзі: контакти

У Міністерстві закордонних справ України закликали до пильності громадян країни, які перебувають у Страсбурзі, де 11 грудня сталася смертельна стрілянина. Також опубліковані телефони консула для екстреного зв'язку.

Про це у Twitter написав заступник директора Департаменту консульської служби – начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

24 канал повідомляв, що наразі українців немає серед загиблих та поранених унаслідок стрілянини у Страсбурзі.

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Просимо повідомити своїм рідним чи знайомим, що ви у безпеці. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96,

– написав Кирилич.

Закликаємо громадян України, які перебувають у Страсбурзі, бути обережними у зв‘язку із стріляниною в центрі міста. Просимо повідомити своїх рідних чи знайомих, що ви у безпеці. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96. pic.twitter.com/IEoGepZXVR — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 11 декабря 2018 г.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".