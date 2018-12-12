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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

      Куди звертатись українцям через стрілянину у Страсбурзі: контакти

      62 Читать новость на русском
      Куди звертатись українцям через стрілянину у Страсбурзі
      Куди звертатись українцям через стрілянину у Страсбурзі / Francetvinfo.fr

      У Міністерстві закордонних справ України закликали до пильності громадян країни, які перебувають у Страсбурзі, де 11 грудня сталася смертельна стрілянина. Також опубліковані телефони консула для екстреного зв'язку.

      Про це у Twitter написав заступник директора Департаменту консульської служби – начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

      24 канал повідомляв, що наразі українців немає серед загиблих та поранених унаслідок стрілянини у Страсбурзі.

      Читайте також: Український дипломат перебував поряд із місцем стрілянини у Страсбурзі: що з ним зараз

      Просимо повідомити своїм рідним чи знайомим, що ви у безпеці. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96,
      – написав Кирилич.

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".

      Теги: Новини України Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Новини Франції МЗС України
      Джерело: 24 канал
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