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      Куда обращаться украинцам из-за стрельбы в Страсбурге: контакты

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      Куда обращаться украинцам из-за стрельбы в Страсбурге
      Куда обращаться украинцам из-за стрельбы в Страсбурге / Francetvinfo.fr

      В Министерстве иностранных дел Украины призвали к бдительности граждан страны, которые находятся в Страсбурге, где 11 декабря произошла смертельная стрельба. Также опубликованы телефоны консула для экстренной связи.

      Об этом в Twitter написал заместитель директора Департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

      24 канал сообщал, что сейчас украинцев нет среди погибших и раненых в результате стрельбы в Страсбурге.

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      Просим сообщить своим родным или знакомым, что вы в безопасности. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96,
      – написал Кирилич.

      Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".

      Теги: Новости Украины Стрельба в Страсбурге 11 декабря Новости Франции МИД Украины
      Источник: 24 канал
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