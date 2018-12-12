Куда обращаться украинцам из-за стрельбы в Страсбурге: контакты
В Министерстве иностранных дел Украины призвали к бдительности граждан страны, которые находятся в Страсбурге, где 11 декабря произошла смертельная стрельба. Также опубликованы телефоны консула для экстренной связи.
Об этом в Twitter написал заместитель директора Департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
24 канал сообщал, что сейчас украинцев нет среди погибших и раненых в результате стрельбы в Страсбурге.
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Просим сообщить своим родным или знакомым, что вы в безопасности. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96,
– написал Кирилич.
Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.
Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".