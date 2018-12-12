Куда обращаться украинцам из-за стрельбы в Страсбурге: контакты

В Министерстве иностранных дел Украины призвали к бдительности граждан страны, которые находятся в Страсбурге, где 11 декабря произошла смертельная стрельба. Также опубликованы телефоны консула для экстренной связи.

Об этом в Twitter написал заместитель директора Департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

24 канал сообщал, что сейчас украинцев нет среди погибших и раненых в результате стрельбы в Страсбурге.

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Просим сообщить своим родным или знакомым, что вы в безопасности. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96,

– написал Кирилич.

Закликаємо громадян України, які перебувають у Страсбурзі, бути обережними у зв‘язку із стріляниною в центрі міста. Просимо повідомити своїх рідних чи знайомих, що ви у безпеці. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96. pic.twitter.com/IEoGepZXVR — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 11 декабря 2018 г.

Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".