Кулеба назвав "червону нитку" переговорів Зеленського під час Генасамблеї ООН

20 вересня 2021 , 12:39
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Джерело:

МЗС України

Володимир Зеленський їде до Нью-Йорка, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Зокрема, у питаннях протидії російській агресії, залучення інвестицій і боротьби із пандемією COVID-19.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Генеральна асамблея ООН – це найавторитетніший міжнародний майданчик. До нього прикута увага усього світу.

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Поїздка Зеленського – це нагода провести низку важливих зустрічей у штаб-квартирі ООН.

Кулеба розповів, що український президент у Нью-Йорку зустрінеться з генсеком ООН та генсеком НАТО. Окрім того, заплановані зустрічі з лідерами декількох важливих країн. Також Зеленський матиме розмову з іноземними інвесторами. 

Глава МЗС зізнався, що візит – розписаний по хвилинах. 

За словами Кулеби, червоною ниткою участі Зеленського у Генеральній асамблеї ООН буде тема Криму. Глава МЗС зауважив: це – дуже принципово. 

По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з Генеральним секретарем ООН на цю тему,
– заявив Кулеба.

Він наголосив, що українська сторона хоче бачити більшу залученість ООН до питань Криму. 

Кулеба зауважив: за результатами візиту Зеленського до Нью-Йорка очікують позитивних результатів.

Другий візит Зеленського до США: головне 

  • Володимир Зеленський вирушить до США вже у понеділок, 20 вересня. 
  • У Штатах він візьме участь у 76-ій сесії Генасамблеї ООН. Вона стартувала 14 вересня. 
  • Під час засідання 17 вересня ухвалили рішення включити до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. "За" свої голоси віддали 65 делегацій, "проти" – 11 (зокрема, Росія). Окрім того, 37 делегацій утрималися. 
  • До делегації Зеленського увійшли глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава Меджлісу Рефат Чубаров.
Зауважте! Під час першого офіційного візиту до США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом. Темами розмови були безпека, оборона, демократія, економіка, зміна клімату тощо.
Автор: Мар'яна Бекало