Кулеба назвав "червону нитку" переговорів Зеленського під час Генасамблеї ООН
Джерело:МЗС України
Володимир Зеленський їде до Нью-Йорка, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Зокрема, у питаннях протидії російській агресії, залучення інвестицій і боротьби із пандемією COVID-19.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Генеральна асамблея ООН – це найавторитетніший міжнародний майданчик. До нього прикута увага усього світу.
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Поїздка Зеленського – це нагода провести низку важливих зустрічей у штаб-квартирі ООН.
Кулеба розповів, що український президент у Нью-Йорку зустрінеться з генсеком ООН та генсеком НАТО. Окрім того, заплановані зустрічі з лідерами декількох важливих країн. Також Зеленський матиме розмову з іноземними інвесторами.
Глава МЗС зізнався, що візит – розписаний по хвилинах.
За словами Кулеби, червоною ниткою участі Зеленського у Генеральній асамблеї ООН буде тема Криму. Глава МЗС зауважив: це – дуже принципово.
По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з Генеральним секретарем ООН на цю тему,
– заявив Кулеба.
Він наголосив, що українська сторона хоче бачити більшу залученість ООН до питань Криму.
Кулеба зауважив: за результатами візиту Зеленського до Нью-Йорка очікують позитивних результатів.
Другий візит Зеленського до США: головне
- Володимир Зеленський вирушить до США вже у понеділок, 20 вересня.
- У Штатах він візьме участь у 76-ій сесії Генасамблеї ООН. Вона стартувала 14 вересня.
- Під час засідання 17 вересня ухвалили рішення включити до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. "За" свої голоси віддали 65 делегацій, "проти" – 11 (зокрема, Росія). Окрім того, 37 делегацій утрималися.
- До делегації Зеленського увійшли глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава Меджлісу Рефат Чубаров.