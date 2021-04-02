Канада підтримує Україну: Кулеба обговорив із Марком Гарно ескалацію на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба телефоном поговорив з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно. Головна тема розмови – ескалація Росії на Донбасі

Канада підтримує Україну

Дмитро Кулеба розповів канадському колезі, що Росія не хоче підтвердити готовність припинити вогонь. Він наголосив на загрозах нарощування російської військової присутності. Відтак підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію.

Важливо Росія завела ситуацію у глухий кут, – Кулеба про ескалацію на Донбасі

Україна вдячна своїм друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. Ми виступаємо за продовження переговорів і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну,

​– наголосив Дмитро Кулеба.

Канадський міністр Марк Гарно засудив провокативні дії Росії та концентрацію її військ поблизу українського кордону. Він підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.

ОБСЄ посилити патрулювання . Зокрема неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону на Донбасі.

Про що ще говорили дипломати

Окремо міністри обговорили грубі порушення прав людини в окупованому Криму та підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня.

Кулеба також подякував за запровадження Канадою додаткових санкцій проти Росіїю Вони стосуються окупації Кримського півострова.

Окремою темою розмови стала подальша робота новоствореної Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

Наприкінці дипломати скоординували подальші дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ.

Раніше Дмитро Кулеба через загострення ситуації попросив

У своєму твітері Дмитро Кулеба написав, що розмова була дружньою та предметною. Він подякував Канаді за непохитну підтримку суверенітету України.

Ескалація на Донбасі: важливо знати