Загроза є безпрецедентно великою, – Кулеба про агресію Росії в Азовському морі

Росія перекрила частину морської акваторії у районі Керченської протоки в Азовському морі. В українському МЗС засудили такі дії держави-агресорки.
Джерело:"Радіо Свобода"
Очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що відомство реагує на все, коли мовиться про загрозу безпеці та територіальній цілісності. Ці протоколи дій відпрацьовані ще з 2014 року.
Напередодні У Німеччині закликали Росію зняти обмеження в Чорному морі
"Ми зробили дуже багато конкретних кроків. Не лише для того, аби поінформувати про те, що сталося та відбувається у регіоні Чорного та Азовського морів", – наголосив урядовець.
А для того, аби агресивні дії Росії були визнані грубим порушенням конвенції про морське право, пояснив міністр закордонних справ.
Росія хоче взяти морський простір під контроль
Він звернув увагу й на те, що напередодні Україна вперше взяла участь у переговорах Східного флангу НАТО. Там, зокрема, обговорювали мілітаризацію Чорного та Азовського морів.
"Ми координували дії безпосередньо з чорноморськими державами щодо цього – Румунією та Туреччиною". – підкреслив очільник МЗС.
Загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль,
– зазначив він.
За словами Кулеби, дипломати України залучають різні політичні та юридичні інструменти – як двосторонні, так і на міжнародних майданчиках.
"На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. Тому ми також допомагаємо Міноборони у зміцненні військо-морських сил України", – підсумував міністр.
Ситуація у Чорному морі: останні новини
- Росія заявила, що закриває райони Чорного моря для іноземних кораблів. Обмеження запровадили до 31 жовтня, про причини цих кроків не повідомляли.
- 27 квітня в акваторію Чорного моря зайшов американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton. У відповідь у Росії одразу оголосили навчання.
- Кремль відправив туди крейсер "Москва". У ході маневрів він вперше виконав стрільби ракетою "Вулкан". Така установка здатна нести ядерний заряд.