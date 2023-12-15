Я бачу, що 100% рішення буде, – Кулеба висловився щодо допомоги для України від США

У Сенаті США тривають перемовини стосовно додаткового запиту Білого дому на національну безпеку у розмірі 106 мільярдів доларів. До нього входить 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України.

Сенатори повернуться наступного тижня, щоб проголосувати за законопроєкт про додаткову підтримку нашої держави. Втім, наразі у США почали обговорювати інші проблеми. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Зміна пріоритету в США

За його словами, протягом останніх трьох тижнів було проаналізовано цікаву тенденцію того, як в США припинилася дискусія щодо допомоги Україні.

Натомість тривають розмови стосовно ситуації на південному кордоні Сполучених Штатів із Мексикою.

Є дискусія виключно про кордон між США і Мексикою. В пакеті йде Ізраїль, Україна і кордон. Я бачу, що 100% рішення буде, я бачу логіку процесу. Чи воно буде до Різдва, чи в січні – гарантувати не можу,

– розповів глава МЗС.

Втім, Кулеба запевняє, що нашій країні не потрібен план "Б". Очільник МЗС наголосив, що Україна матиме план "А" і все буде добре.

Що відомо про допомогу США Україні