Я бачу, що 100% рішення буде, – Кулеба висловився щодо допомоги для України від США
У Сенаті США тривають перемовини стосовно додаткового запиту Білого дому на національну безпеку у розмірі 106 мільярдів доларів. До нього входить 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України.
Сенатори повернуться наступного тижня, щоб проголосувати за законопроєкт про додаткову підтримку нашої держави. Втім, наразі у США почали обговорювати інші проблеми. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Зміна пріоритету в США
За його словами, протягом останніх трьох тижнів було проаналізовано цікаву тенденцію того, як в США припинилася дискусія щодо допомоги Україні.
Натомість тривають розмови стосовно ситуації на південному кордоні Сполучених Штатів із Мексикою.
Є дискусія виключно про кордон між США і Мексикою. В пакеті йде Ізраїль, Україна і кордон. Я бачу, що 100% рішення буде, я бачу логіку процесу. Чи воно буде до Різдва, чи в січні – гарантувати не можу,
– розповів глава МЗС.
Втім, Кулеба запевняє, що нашій країні не потрібен план "Б". Очільник МЗС наголосив, що Україна матиме план "А" і все буде добре.
Що відомо про допомогу США Україні
- 14 грудня палата представників США схвалила Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на 2024 рік. Попередньо рішення погодив Конгрес. За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118.
- Згодом лідер більшості у Сенаті Чак Шумер вирішив залишити членів у місті наступного тижня, щоб провести голосування щодо виділення допомоги нашій державі. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію, яка стосувалася продовження роботи конгресменів на тиждень. У кінцевому результаті Сенат все ж повернеться до роботи у понеділок.
- Згодом Білий дім розкритикував республіканців Палати представників, у зв'язку з тим, що вони без дозволу відправилися на святкові різдвяні канікули, не ухваливши рішення щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Спікер Палати представників США Майкл Джонсон відкинув усі звинувачення Білого дому. Він навіть почав звинувачувати Джо Байдена, а його речник Радж Шах заявив, що "усе блокується на столі" президента США.