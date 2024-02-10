Те саме, що дати слово Гітлеру в 1944 році, – Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна
Джерело:Дмитро Кулеба
Днями російський диктатор дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, у якому відзначився цинічними заявами про Україну. Глава МЗС України обурився цією зустріччю, зауваживши на черговому злочині країни-агресорки проти нашої держави.
Нагадаємо, що у ніч проти 10 лютого Росія атакувала Немишлянський район Харкова. Внаслідок влучання в заправку вулицею розтеклось паливо, яке призвело до пожежі у 15 житлових будинках. Є загиблі та постраждалі.
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Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна
Міністр закордонних справ наголосив на тому, що росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п'яти осіб. Мовиться про молодих батьків та дітей, яким було всього-на-всього 4 та 7 років. Зокрема, внаслідок пожежі загинуло їхнє нещодавно народжене немовля.
Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши семеро людей. Інтерв’ю з Путіним у 2024 році – це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році,
– заявив Кулеба.
За словами міністра, російського диктатора потрібно якнайшвидше перемогти, а не допомагати йому у поширенні кровожерливої брехні.
Путін вкотре повторив свої пропагандистські байки: основне
- 1 лютого у Росії помітили скандально відомого американського журналіста Такера Карлсона, який прибув до Москви, аби взяти інтерв'ю у російського диктатора Владіміра Путіна. Його побачили в аеропорту Стамбула під час посадки на рейс.
- Уже 9 лютого Карлсон оприлюднив відео зустрічі з очільником Кремля. Путін цинічно заявив, що, мовляв, "російська державність" почала розвиватися з 862 року, коли "новгородці запросили князя Рюрика правити землями".
- В контексті Путін також сказав, що Україна в перші роки радянської влади отримала території, які "історично ніколи не мали до неї відношення". Також російському президентові знову примарилося, що "України не існувало", і взагалі "їй землі чомусь при формуванні було влито".
- Він також за допомогою пропаганди пояснив, що слово "українець" спочатку "не означало окрему етнічну групу", а "лише вказувало на те, що людина живе на околиці держави", тобто "біля краю". Також він сказав, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".
- Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", бо одна з них – це денацифікація, що означає "заборону усіляких неонацистських рухів". Крім того, диктатор сказав, що, мовляв, це "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".