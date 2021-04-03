Україна "нападає", а Росія "захищає": Кулеба спростував цинічний фейк російських пропагандистів

Останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Так, до прикладу, російські пропагандисти стверджували, що саме Україна готується до ескалації на Донбасі.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це черговим фейком. Він підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.
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Кулеба зауважив, що спостерігає системну дезінформаційну кампанію Росії проти України останні декілька тижнів.
Задачею є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, жодних подібних намірів Україна не має. І Україна прагне мирного врегулювання,
– сказав глава МЗС.
Він зазначив, що обговорив це питання з двома міністрами закордонних справ – Великої Британії та Німеччини. На його думку, важливо, аби партнери та союзники України розуміли, що мовиться виключно про дезінформаційну кампанію Росії.Зверніть увагу! В Україні вже запрацював Центр протидії дезінформації. Як сказав президент Володимир Зеленський, центр стане "інформаційним щитом України". Зеленський додав, що Центр протидії дезінформації зробить усе, щоб "чорна п'ятниця" настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині країни.
Загострення на Донбасі: головне
- Ескалація конфлікту на Донбасі почалася з пекельного бою біля Шумів 26 березня. Тоді внаслідок обстрілів окупантів загинули 4 наших військових, ще 2 – отримали поранення.
- Згодом українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.
- Крім того, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.
- У відповідь на агресивні дії Росії США приводить своє військо у повну бойову готовність. Водночас очільник США Джо Байден підкреслив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу