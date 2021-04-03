Україна "нападає", а Росія "захищає": Кулеба спростував цинічний фейк російських пропагандистів

Останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Так, до прикладу, російські пропагандисти стверджували, що саме Україна готується до ескалації на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це черговим фейком. Він підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.

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Кулеба зауважив, що спостерігає системну дезінформаційну кампанію Росії проти України останні декілька тижнів.

Задачею є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, жодних подібних намірів Україна не має. І Україна прагне мирного врегулювання,

– сказав глава МЗС.

Він зазначив, що обговорив це питання з двома міністрами закордонних справ – Великої Британії та Німеччини. На його думку, важливо, аби партнери та союзники України розуміли, що мовиться виключно про дезінформаційну кампанію Росії.

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