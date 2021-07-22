Кулеба та Єрмак поїдуть в США, щоб підготувати візит Зеленського

22 липня 2021 , 10:19
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Джерело:

Офіс Президента

У Білому домі остаточно погодили дату зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена. Перші підготування до офіційного візиту почнуться вже незабаром.

Перша зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться 30 серпня. У Вашингтон невдовзі поїдуть Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба, аби узгодити план переговорів.

До речі Зеленський відреагував на запрошення Байдена

Кулеба і Єрмак їдуть у США

Незабаром керівник Офісу Президента України та глава МЗС відвідають Вашингтон. Вони, як зазначили в ОП, "вестимуть переговори про змістове наповнення візиту Зеленського". Простими словами, окреслять перелік тем, які Зеленський і Байден мають обговорити.

В Офісі Президента додали певні тези, про які збирається поговорити українська сторона:

  • протидія тривалій агресії Росії проти України,
  • погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі,
  • деокупація Криму,
  • посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом,
  • військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та США.

До того ж збираються обговорити "Північний потік-2", що став безпековим викликом для нашої країни та регіону.

Візит Зеленського до США: головне

Автор: Вероніка Климська