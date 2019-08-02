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      Курс валют на 2 серпня: долар і євро після падіння пішли вгору

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      Яким буде курс валют НБУ на 2 серпня
      Яким буде курс валют НБУ на 2 серпня / GettyImages

      На п’ятницю, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 серпня один американський долар сягне позначки 25,35.

      Зауважимо, що це на 33 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подорожчав, але вже не так суттєво – лише плюс 8 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.

      Відтак, у п’ятницю за одиницу європейської валюти доведеться викласти 27,98 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар Валюта Євро
      Джерело: 24 канал
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