Курс валют на 2 серпня: долар і євро після падіння пішли вгору

На п’ятницю, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 серпня один американський долар сягне позначки 25,35.

Зауважимо, що це на 33 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подорожчав, але вже не так суттєво – лише плюс 8 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.

Відтак, у п’ятницю за одиницу європейської валюти доведеться викласти 27,98 гривні.