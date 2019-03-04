Курс валют на 4 березня: долар не зазнав жодних змін, євро дещо втратив

На понеділок, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, ціна американської валюти не змінилася, натомість європейська – подешевшала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 4 березня ціна американського долара становитиме 26,86 гривні. Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів Зауважимо, що аналогічно "зелений" коштував і попереднього банківського дня. Щодо євро, то він навпаки подешевшав і зробив це дещо суттєво – мінус 8 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю. Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,58 гривні.