Курс валют на 4 березня: долар не зазнав жодних змін, євро дещо втратив
На понеділок, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, ціна американської валюти не змінилася, натомість європейська – подешевшала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 4 березня ціна американського долара становитиме 26,86 гривні.
Зауважимо, що аналогічно "зелений" коштував і попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав і зробив це дещо суттєво – мінус 8 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.
Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,58 гривні.
Джерело: 24 канал
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