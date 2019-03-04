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      Курс валют на 4 березня: долар не зазнав жодних змін, євро дещо втратив

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      Курс валют НБУ на сьогодні 04.03.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 4 березня: як змінилися долар і євро / Getty Images

      На понеділок, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, ціна американської валюти не змінилася, натомість європейська – подешевшала.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 4 березня ціна американського долара становитиме 26,86 гривні.

      Зауважимо, що аналогічно "зелений" коштував і попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він навпаки подешевшав і зробив це дещо суттєво – мінус 8 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,58 гривні.

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      Теги: Долар-Гривня Долар Новини України Гривня Євро НБУ Валюта Курси валют Гроші
      Джерело: 24 канал
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