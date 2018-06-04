Курс валют на 4 червня: долар і євро опустяться в ціні

На понеділок, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американський долар і євро несуттєво поступляться в ціні.

Як на своєму сайті повідомляє НБУ, американська валюта у понеділок, 4 червня, зазнає несуттєвого падіння у порівнянні з попереднім банківським днем. Так, її ціна становитиме 26 гривень 11 копійок.

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Зазначимо, що це на одну копійку менше, аніж у п'ятницю 1 червня.

Європейська валюта у порівнянні із попереднім банківським днем втратила 9 копійок. Так, 4 червня євро коштує 30 гривень 47 копійок.