Курс валют на 4 червня: долар і євро опустяться в ціні
На понеділок, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американський долар і євро несуттєво поступляться в ціні.
Як на своєму сайті повідомляє НБУ, американська валюта у понеділок, 4 червня, зазнає несуттєвого падіння у порівнянні з попереднім банківським днем. Так, її ціна становитиме 26 гривень 11 копійок.
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Зазначимо, що це на одну копійку менше, аніж у п'ятницю 1 червня.
Європейська валюта у порівнянні із попереднім банківським днем втратила 9 копійок. Так, 4 червня євро коштує 30 гривень 47 копійок.
Джерело: 24 Канал
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