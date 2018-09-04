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Курс валют на 4 вересня: долар подорожчав, євро також трохи додав

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Курс валют НБУ на 4 вересня: як долар, так і євро дещо долали у ціні
Курс валют НБУ на 4 вересня: як долар, так і євро дещо долали у ціні / РБК-Україна

На вівторок, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 4 вересня ціна американського долара становитиме 28,38 гривні.

Зауважимо, що це на 14 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 3 вересня, уже менш суттєво – лише плюс 3 копійки.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,94 ривні.

Теги: Новини України Валюта Гривня НБУ Курси валют Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 канал
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