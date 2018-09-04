Курс валют на 4 вересня: долар подорожчав, євро також трохи додав
На вівторок, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 4 вересня ціна американського долара становитиме 28,38 гривні.
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Зауважимо, що це на 14 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 3 вересня, уже менш суттєво – лише плюс 3 копійки.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,94 ривні.
Джерело: 24 канал
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