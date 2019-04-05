Курс валют на 5 квітня: євро і долар дещо впали в ціні

На п'ятницю, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської і європейської валюти наприкінці тижня дещо знизилась у ціні.

Як повідомляє на своєму сайті державний регуляторний орган, ціна американського долара у п'ятницю, 5 квітня, становитиме 27 гривень 2 копійки.

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Зауважимо, що це на 6 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Своєю чергою, ціна європейської валюти теж впала, щоправда, аж на 14 копійок у порівнянні із курсом за четвер, 4 квітня.

Так, євро коштуватиме 30 гривень 31 копійку.