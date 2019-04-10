Курс валют на 10 квітня: долар та євро здорожчали

На середу, 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.

За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 5 копійок. Тож у середу він коштує 26 гривень 69 копійок.

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Водночас європейська валюта додала в ціні 14 копійок. Так, вартість євро у середу становить 30 гривень 10 копійок.