Курс валют на 19 березня: ціна долара та євро суттєво зросла

На вівторок, 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валюти зросла.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 19 березня ціна американського долара становитиме 27,13 гривні. Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста Зауважимо, що це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також додав у ціні, щоправда дещо суттєвіше – плюс 25 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок. Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,79 гривні.