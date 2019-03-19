09:58
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Курс валют на 19 березня: ціна долара та євро суттєво зросла

      1625 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 19.03.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 19 березня: долар і євро суттєво додали / Getty Images

      На вівторок, 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валюти зросла.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 19 березня ціна американського долара становитиме 27,13 гривні.

      Зауважимо, що це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також додав у ціні, щоправда дещо суттєвіше – плюс 25 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,79 гривні.

      blog_ava
      Над територією Росії вибухнув великий метеорит
      сьогодні
      4391
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар Євро Валюта Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Допити та звинувачення: як ФСБшники роблять шпигунами водіїв-перевізників з окупованих територій
      сьогодні , 08:43 Допити та звинувачення: як ФСБшники роблять шпигунами водіїв-перевізників з окупованих територій
      Олексій Чибісов 719
      Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань
      сьогодні , 08:03 Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань
      Ігор Саджениця 601
      Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны
      сьогодні , 01:00 Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны
      Іван Яковина 2491
      Іноді мені хочеться поїхати з Києва і знайти спокій на чужині, – Євгенія Кононенко
      18 березня , 22:06 Іноді мені хочеться поїхати з Києва і знайти спокій на чужині, – Євгенія Кононенко
      Наталія Лебідь 1369
      Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України
      18 березня , 20:30 Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України
      Світлана Попова 4379
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук