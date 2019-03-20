Курс валют на 20 березня: валюта знову подорожчала

На середу, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують додавати у ціні.

НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 20 березня ціна американського долара становитиме 27 гривень 16 копійок. Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста Це на 3 копійки дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 19 березня. Водночас, головна валюта Євросоюзу додала у ціні вдвічі більше, аніж "зелений" – 6 копійок. Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 30 гривень 85 копійки.