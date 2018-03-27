Курс валют на 27 березня: долар і євро продовжують дорожчати
На вівторок, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Євро продовжує стрімко зростати.
Як зазначає фінансовий регулятор, європейська валюта продовжує рости. У віторок, 27 березня, за євро потрібно буде віддати 32 гривні 64 копійки. Це на 22 копійки більше ніж попереднього банківського дня.
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Водночас, станом на вівторок 27 березня, один долар США коштуватиме 26 гривень 30 копійок. У порівнянні з понеділком 26 березня, долар зріс на 4 копійки.
Джерело: 24 Канал
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