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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Курс валют на 31 січня: долар та євро майже не змінили позицій

      31 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 31.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 31 січня / tva.ua

      На четвер, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти майже не змінили своїх цін.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла всього на 4 копійки. Так, у четвер вартість долара становить 27 гривень 75 копійок.

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      Водночас європейська валюта втратила в ціні усього 1 копійку. Тож євро коштує 31 гривню 72 копійки.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Євро Долар
      Джерело: 24 канал
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