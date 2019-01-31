Курс валют на 31 січня: долар та євро майже не змінили позицій
На четвер, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти майже не змінили своїх цін.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла всього на 4 копійки. Так, у четвер вартість долара становить 27 гривень 75 копійок.
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Водночас європейська валюта втратила в ціні усього 1 копійку. Тож євро коштує 31 гривню 72 копійки.
Джерело: 24 канал
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