Під час тренувального польоту загинув першокурсник університету Повітряних Сил

27 липня 2024, 22:36
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Джерело:

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ·

27 липня сталася авіатроща, внаслідок якої загинув курсант. Він виконував навчальний політ на літаку К-10 Swift.

Трагічну новину повідомили у Харківського національного університету Повітряних Сил, де на першому курсі навчався загиблий. 

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Загибель молодого пілота

В університеті уточнили, що наразі причини катастрофи встановлюються. На місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас,
– йдеться у повідомленні навчального закладу.

Також в університеті просять "обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм".

Довідка: Скаетон К-10 Swift – надлегкий літак українського виробництва. Призначений для навчання пілотів, патрулювання і моніторингу територій і об'єктів, туристичних польотів тощо.

До слова, у серпні минулого року трагічно в авіакатастрофі загинув відомий пілот "Джус". 

Втрати України у війні

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  • На Луганщині загинув 22-річний військовий з Польщі Томаш Сенькала. Він служив у Міжнародному легіоні. Церемонія прощання відбулася на Байковому кладовищі у Києві за участі побратимів та консула Польщі.
  • На війні прийняв останній бій чемпіон України та Європи з пауерліфтингу, Андрій Мазанович. Родом з Тернополя спортсмен служив командиром військового підрозділу та пішов добровольцем до армії на початку війни.
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Автор: Анастасія Колеснікова