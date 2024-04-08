Бідкаються, що обстріляли колишній спиртзавод: у Курській області знову була "атака" дронами

У Росії не минає жодна ніч без гучних звуків та "загроз" з неба. Цього разу окупанти бідкаються, що невідомі безпілотники атакували Курську область.

За даними росіян, об'єктом влучання став колишній спиртовий завод. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Курській області "атакували" колишній спиртзавод

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що 8 квітня вночі нібито "український безпілотник" скинув вибухівку на території колишнього спиртзаводу неподалік села Гуєво Суджанського району. Там сталося займання.

Російські телеграм-канали також поширили у мережі фото з наслідками ймовірної атаки. На фото можна побачити займання будівлі, яка може бути колишнім спиртзаводом.



У Курській області була пожежа на території колишнього спиртзаводу / Фото з російських телеграм-каналів

За словами губернатора Курської області пожежа, що виникла в приміщенні буцімто "заводського клубу, що не діє", вже ліквідована. За даними Старовойта, постраждалих внаслідок "атаки" нібито немає.

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