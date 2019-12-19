Kyiv Post: команда Порошенка платила мільйони за джинсу та координувала блогерів у Facebook

Журналісти стверджують, що знайшли документи, які підтверджують, що члени команди Петра Порошенка розміщували замовні матеріали в українських ЗМІ, а також координували блогерів у соцмережах.

Документи, які знайшли журналісти, містять неофіційний медіаплан адміністрації та стосуються 2015-2016 років. У змісті документів є підтвердження, що президентська команда замовляла в ЗМІ джинсу.

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За словами джерела Kyiv Post, документи були знайдені у кабінеті голови відділу зв’язків департаменту інформаційної політики при Порошенкові – Володимира Горковенко. Сам Горковенко заявив, що жодних документів він не забував і не займався розміщенням джинси в українських ЗМІ. Прессекретар Петра Порошенка Святослав Цеголко не дав відповіді на звернення видання.

Згідно із цими матеріалами, у вересні 2015 року в газеті "Аргументи і Факти" мали розмістити статтю політолога Олександра Соколова "Как потерять Украину?" і за це отримати 2 100 доларів.

У редакції "АіФ" відверто сказали, що матеріал був, швидше за все, замовним.

Одна з таблиць перелічує шість газет, які мали отримати гроші за розміщення матеріалів:

"Сільські вісті";

"Комсомольська правда";

"Україна молода";

"Газета по-українськи";

"Коментарі";

"Факти і коментарі";

"Сегодня".

У знайдених документах також зазначено, що 874 тисячі доларів готівкою мало бути виплачено семи радіостанціям за розміщення інформаційних повідомлень під час місцевих виборів 2015 року. Зазначимо, що на звичайну рекламу на цих радіостанціях було передбачено 277 тисяч доларів. З цієї суми на банківські рахунки мало бути переховано – 48 тисяч, а решта – до сплати готівкою.

Представник "Хіт ФМ" підтвердив, що інформаційні повідомлення у випусках не позначаються як реклама, і зазвичай подаються в пакеті зі звичайною рекламою.

Документи, які, за даними Kyiv Post, були знайдені в кабінеті Горковенка:

В одному із документів була детальна інформація про кампанію, яка мала супроводжувати призначення Віталія Ковальчука представником президента в Кабміні у травні 2016 року. За планом, мали спочатку "злити" інформацію про призначення через лояльних політологів – Володимира Фесенка, Вадима Карасьова та Андрія Золотарьова, які б мали позитивно прокоментувати Ковальчука.

У документі були прописані готові тези для таких коментарів, де Віталія Ковальчука висвітлювали як реформатора, який посилить роботу уряду. Всі три політологи справді позитивно прокоментували Ковальчука.

Фесенко підтвердив, що працював із адміністрацією експрезидента, але умови не назвав. Золотарьов сказав, що співпрацював рідко і не за гроші, а через приятельські відносини з Ковальчуком. Карасьов заперечив, що співпрацював з адміністрацією Порошенка, але його коментарі з'являлися у матеріалах "РБК" та "Інтерфаксу" за травень 2016 року і тези збігалися з тими, що були в документах з адміністрації.



Матеріал "РБК-Україна". Золотарьов про Ковальчука / Скрін



Матеріал "Інтерфакс-Україна" Золотарьов про Ковальчука / Скрін



Матеріал "РБК - Україна". Вадим Карасьов про Ковальчука / Скрін

Команда Порошенка у 2015 році платила за передвиборчу кампанію партії "Наш Край", яку тоді називали – "проєктом Банкової". В одному з документів вказано, що команда Порошенка витратила більше 70 мільйонів гривень на передвиборчу рекламу партії "Наш Край" на основних телеканалах.

Серед документів була стратегія взаємодії із соціальними мережами від Postmen, яка рекомендувала залучати блогерів. Ця компанія станом на початок 2019 року продовжувала обслуговувати партію Порошенка. Політконсультант Катерина Коваль розповіла, що у складі невеликої команди кілька років координувала роботу десятків блогерів, які підтримували Порошенка у соцмережах.

Команда шукала перспективних людей, писала для них тези, а ті підтримували Порошенка та атакували його критиків. За словами Коваль, близько 20 найпопулярніших блогерів отримували плату за свої послуги у розмірі близько 1500 доларів на місяць.

Серед блогерів у Facebook були: Серж Марко (Олександр Карпюк) і Мартін Брест (Олег Болдирєв), але вони заперечують, що отримували гроші за свою підтримку президента Порошенка у соцмережах.

Що про це думає сам Володимир Горковенко?

Володимир Горковенко прокоментував публікацію Kyiv Post журналістам 24 каналу і зазначив, що це "прекрасний" фейк.

Kyiv Post таке враження, що реально робить джинсу. Низькопробну, примітивну, смішну. Вони у даний момент опублікували фейк... Є кілька нюансів. Де мій підпис під цим документом. Його немає. Жоден суд і жодна адекватна людина не назве це документом. Папірці – можливо,

– додав Горковенко.

Голова відділу зв’язків департаменту інформаційної політики при Порошенко додав, що він жоден папірець, жоден документ не пише російською мовою.

Ще нюанс. На якомусь там документі я побачив позначку, написану від руки. Я можу здати почерк на експертизу, і вона покаже, що це не моя каліграфія. Я так не пишу. Кирило Тимошенко міг витягнути з мого кабінету, де я сиджу, не якісь фейкові документи, а наприклад портрет Януковича, який за шкафом там захований. Це більш реальна інформація, аніж те, що вони викинули,

– зауважив Горковенко.

Реакція Офісу Президента

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що дізнався про розслідування Kyiv Post після звернення "Детектора медіа" по коментар.

"Завдяки вам, по-перше, я згадав, хто такий пан Горковенко. А по-друге, прочитав цікаве розслідування у виданні Kyiv Post. Єдине, що можу сказати, – це порадити пану Горковенку не намагатися піаритись за рахунок співробітників Офісу Президента та прізвищ, які він згадує у своїй прямій мові. Якщо він має питання щодо розслідування, то нехай він розбирається з Kyiv Post. Мене чи Офіс президента, чи партію приклеювати до розслідувань щодо фігурантів зі старої влади не треба", – сказав пан Тимошенко.