О жутком случае, который произошел в одной из квартир Киева, сообщили в соцсетях. В полиции Киева инцидент пока никак не прокомментировали.

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По неподтвержденным данным, женщина употребляла запрещенные вещества вместе со своим мужем.

До рождения второго ребенка оставалось мало времени

вагітна киянка померла від передозування

Беременная киевлянка умерла от передозировки / Фото "Всевидящее око"

  • Беременная и ее муж приняли метадон и легли спать.
  • Через несколько часов после этого мужчина проснулся и увидел свою любимую на полу без признаков жизни.
  • Медики скорой, прибывшие по вызову владельца квартиры, не смогли реанимировать женщину.
  • Она находилась на 9 месяце, а через несколько недель должна была рожать второго ребенка.

За тем, как спасали маму, и тем, как она употребляла наркотики, наблюдал первый сын пары. Он, скорее всего, смотрел мультики в той же комнате, где умерла женщина.