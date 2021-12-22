О преступлении правоохранители узнали утром, 14 декабря, когда в центре нашли тело умершего. Следователи, прибывшие на место происшествия, установили все обстоятельства кровавого инцидента.
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Как утверждают полицейские, убийство совершил бывший пациент центра, который после лечения устроился на работу на волонтерских началах.
Забил руками и ногами
Место, где произошло преступление / Фото полиции Киевской области
- По данным следствия, ночью между 43-летним волонтером и 36-летним пациентом учреждения возник конфликт.
- Работник центра набросился на оппонента и начал бить его руками и ногами.
- После избиения злоумышленник перетащил еще живого потерпевшего к кровати.
- От полученных травм мужчина умер.
Судмедэксперты установили, что к таким телесным повреждениям умершему привели более 20 ударов по голове и телу.
Правоохранители говорят, что собрали неопровержимые доказательства вины злоумышленника. Мужчину задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении нанесения умышленных телесных повреждений, которые привели к смерти пострадавшего.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 7 до 10 лет заключения.