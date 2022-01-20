Латвія надасть Україні летальне та нелетальне озброєння

20 січня 2022 , 15:32

Джерело:

DW

У Латвії схвалили рішення надати України військове обладнання. Зокрема мовиться про летальне та нелетальне озброєння.

Про це повідомив латвійський міністр оборони Артіс Пабрікс під час пресконференції, яка відбулася в Ризі 19 січня. Водночас він зазначив, що деталі будуть оприлюднені після доставки.

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Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього (надання Україні оборонного озброєння – 24 канал). Я не вважаю це правильним,
– сказав посадовець.

Проте, Артіс Пабрікс додав, що Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військових.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний департамент США дав дозвіл трьом країнам Балтії – Литві, Латвії та Естонії – на постачання американської зброї в Україну.

Зверніть увагу! Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко розповів, що Велика Британія надала Україні легкі протитанкові засоби.

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Автор: Олег Васьків