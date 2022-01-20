Латвія надасть Україні летальне та нелетальне озброєння
Джерело:DW
У Латвії схвалили рішення надати України військове обладнання. Зокрема мовиться про летальне та нелетальне озброєння.
Про це повідомив латвійський міністр оборони Артіс Пабрікс під час пресконференції, яка відбулася в Ризі 19 січня. Водночас він зазначив, що деталі будуть оприлюднені після доставки.
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Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього (надання Україні оборонного озброєння – 24 канал). Я не вважаю це правильним,
– сказав посадовець.
Проте, Артіс Пабрікс додав, що Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військових.
До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний департамент США дав дозвіл трьом країнам Балтії – Литві, Латвії та Естонії – на постачання американської зброї в Україну.Зверніть увагу! Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко розповів, що Велика Британія надала Україні легкі протитанкові засоби.
Військова допомога Україні: коротко
- Велика Британія 18 січня почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".
- Олексій Резніков у своєму твітері наголосив, що високо цінує рішення Лондона надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими оборонними системами озброєння.
- Своєю чергою очільниця МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту в Україну заявила, що їхня держава надасть нам військове обладнання. Відповідне рішення має схвалити уряд.