Латвія відновлює роботу Агентства інвестицій в Україні: що це означає

Латвія відновить роботу свого офісу Агентства інвестицій в Україні. Це повинно стати поштовхом до розвитку двосторонньої інвестиційної співпраці та торгівлі.

Про це після зустрічі з міністром економіки Латвії Ралфсом Неміро заявив Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Кабінет Міністрів України.

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Офіс латвійської Агенції інвестицій та розвитку у Києві сприятиме щоденному діалогу між українським і литовським бізнесом і дасть потужний імпульс розвитку двосторонньої інвестиційної співпраці,

– заявив Кулеба.

За його словами, відновлення роботи офісу після трьох років перерви – це чіткий сигнал, що іноземні інвестори бачать позитивні зміни в Україні. Крім того, запевнив він, це призведе до збільшення інвестицій і об'ємів торгівлі з європейською країною.

Кулеба та Неміро також домовилися реформувати роботу Міжурядової українсько-латвійської комісії. Наступне її засідання має відбутися у травні 2020 року у Києві. Вже визначена низка ключових тем, які обговорюватиме комісія:

діджиталізація;

сільське господарство;

фармацевтика;

логістика.

Що відомо про латвійські інвестиції в Україну?За першу половину 2019 року обяг інвестицій Латвії в Україну склав 41,5 мільйона доларів. За цей самий час обсяг українських інвестицій в латвійську економіку склав понад 72 мільйони доларів.



Найчастіше Латвія інвестувала в українську професійну, наукову та технічну діяльність, фінансову та страхову діяльність та промисловість.