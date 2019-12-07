10:42
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Латвія відновлює роботу Агентства інвестицій в Україні: що це означає

      449 Читать новость на русском
      Кулеба зустрівся з міністром економіки Латвії Неміро / kmu.gov.ua

      Латвія відновить роботу свого офісу Агентства інвестицій в Україні. Це повинно стати поштовхом до розвитку двосторонньої інвестиційної співпраці та торгівлі.

      Про це після зустрічі з міністром економіки Латвії Ралфсом Неміро заявив Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Кабінет Міністрів України.

      До слова: "Нафтогаз" спробує домогтися стягнення грошей з "Газпрому" через суд Латвії

      Офіс латвійської Агенції інвестицій та розвитку у Києві сприятиме щоденному діалогу між українським і литовським бізнесом і дасть потужний імпульс розвитку двосторонньої інвестиційної співпраці,
      – заявив Кулеба.

      За його словами, відновлення роботи офісу після трьох років перерви – це чіткий сигнал, що іноземні інвестори бачать позитивні зміни в Україні. Крім того, запевнив він, це призведе до збільшення інвестицій і об'ємів торгівлі з європейською країною.

      Кулеба та Неміро також домовилися реформувати роботу Міжурядової українсько-латвійської комісії. Наступне її засідання має відбутися у травні 2020 року у Києві. Вже визначена низка ключових тем, які обговорюватиме комісія:

      • діджиталізація;
      • сільське господарство;
      • фармацевтика;
      • логістика.

      Що відомо про латвійські інвестиції в Україну?За першу половину 2019 року обяг інвестицій Латвії в Україну склав 41,5 мільйона доларів. За цей самий час обсяг українських інвестицій в латвійську економіку склав понад 72 мільйони доларів.

      Найчастіше Латвія інвестувала в українську професійну, наукову та технічну діяльність, фінансову та страхову діяльність та промисловість.

      Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      2277
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Латвія Дмитро Кулеба Інвестиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 290
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1368
      сьогодні , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 415
      сьогодні , 08:00 Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року
      Михайло Гема 850
      сьогодні , 07:00 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 1259
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук