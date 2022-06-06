У Латвії заборонили трансляцію всіх російських каналів
Джерело:Delfi
У Латвії більш не показуватимуть жодної російської пропаганди. Таке рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ країни (NEPLP).
Відтак 80 російських телеканалів тепер під забороною. Мовиться про ті, які ще залишалися доступними латвійським телеглядачам.
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У Латвії заборонили транслювати програми Росії
За словами очільника NEPLP Івара Аболиньша, рішення ухвалили відповідно до законодавчої норми. Згідно із нею, у Латвії не можуть транслювати програми, зареєстровані в державі, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.
Коли рішення набуває чинності
Відомо, що відповідне рішення набирає чинності вже 9 червня. Заборона діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України.
Які саме канали – під забороною
Під заборону, згідно із рішенням NEPLP, потрапили зокрема такі канали:
- E TV;
- "Иллюзион+";
- "Кино24";
- "Мир ТВ";
- "Охота и рыбалка";
- "Перец";
- "Русский Иллюзион" тощо.
Заблокувати російські канали, зокрема й розважальні, Національна рада з електронних ЗМІ вирішила ще на початку березня.
Водночас дозволили трансляцію "Дождя"
Водночас NEPLP видала дозвіл на мовлення телеканалу "Дождь". Як повідомив голова Нацради, канал надалі транслюватимуть з Риги.Нагадаємо! Після початку повномасштабної війни в Україні телеканал "Дождь" тимчасово припинив свою діяльність у державі-агресорці. Мовляв, працівникам треба набратися сил і зробити, як діяти далі.
Зауважимо, на початку квітня стало відомо, що Латвія розглядає позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів Росії.
До речі, станом на 23 травня YouTube заблокував приблизно 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео з російською дезінформацією.
Окупанти продовжують поширювати пропаганду
- На тимчасово окупованих територіях окупанти "готують" українців до "дня Росії". Там планують вкотре знімати пропагандистські сюжети про життя містян. Росія продовжує зухвало брехати та використовувати дітей.
- Російська пропаганда досі намагається довести, що війна – нібито не війна. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко.
- У Маріуполі взагалі почали цинічно поширювати пропаганду на пересувних телевізорах на колесах.
- Активно годують пропагандою звісно і самих росіян. Там "казкарі" продовжують розповідати про "успіхи спецоперації".
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