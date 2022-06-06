У Латвії заборонили трансляцію всіх російських каналів

У Латвії більш не показуватимуть жодної російської пропаганди. Таке рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ країни (NEPLP).

Відтак 80 російських телеканалів тепер під забороною. Мовиться про ті, які ще залишалися доступними латвійським телеглядачам.

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У Латвії заборонили транслювати програми Росії

За словами очільника NEPLP Івара Аболиньша, рішення ухвалили відповідно до законодавчої норми. Згідно із нею, у Латвії не можуть транслювати програми, зареєстровані в державі, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Коли рішення набуває чинності

Відомо, що відповідне рішення набирає чинності вже 9 червня. Заборона діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України.

Які саме канали – під забороною

Під заборону, згідно із рішенням NEPLP, потрапили зокрема такі канали:

E TV;

"Иллюзион+";

"Кино24";

"Мир ТВ";

"Охота и рыбалка";

"Перец";

"Русский Иллюзион" тощо.

Заблокувати російські канали, зокрема й розважальні, Національна рада з електронних ЗМІ вирішила ще на початку березня.

Водночас дозволили трансляцію "Дождя"

Водночас NEPLP видала дозвіл на мовлення телеканалу "Дождь". Як повідомив голова Нацради, канал надалі транслюватимуть з Риги.

Після початку повномасштабної війни в Україні телеканал "Дождь" тимчасово припинив свою діяльність у державі-агресорці. Мовляв, працівникам треба набратися сил і зробити, як діяти далі.

Зауважимо, на початку квітня стало відомо, що Латвія розглядає позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів Росії.

До речі, станом на 23 травня YouTube заблокував приблизно 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео з російською дезінформацією.

Окупанти продовжують поширювати пропаганду

На тимчасово окупованих територіях окупанти "готують" українців до "дня Росії". Там планують вкотре знімати пропагандистські сюжети про життя містян. Росія продовжує зухвало брехати та використовувати дітей.

Російська пропаганда досі намагається довести, що війна – нібито не війна. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко.

У Маріуполі взагалі почали цинічно поширювати пропаганду на пересувних телевізорах на колесах.

Активно годують пропагандою звісно і самих росіян. Там "казкарі" продовжують розповідати про "успіхи спецоперації".

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