Латвійський депутат на засіданні ПАРЄ послав російську делегацію вслід за кораблем: епічне відео

Чергове засідання ПА ОБСЄ відбулося 23 лютого. Зокрема, там була присутня російська делегація. Однак її чекав приємний сюрприз.

Ріхардс Колс – латвійський депутат – був обурений присутністю російської делегації у залі. Це відбувається напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Колс послав російську делегацію вслід за російським кораблем.

Легендарна фраза про російський корабель вперше прозвучала 24 лютого 2022 року . Тоді герой-прикордонник з острова Зміїного послав корабель країни-окупантки.

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У російської делегації почалася істерика. Представники країни-терористки заявили, що не хочуть слухати таке (хоча мали б вже звикнути).

Україна оголосила бойкот

Україна обурена тим, що росіяни будуть засідати в ОБСЄ на роковини великого вторгнення. Про це повідомила Євгенія Кравчук.

Ми не будемо брати участь в жодних офіційних заходах Парламентської асамблеї ОБСЄ. Австрія видала 61 візу росіянам, де будуть не тільки парламентарі, а й представники спецслужб, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію,

– наголосила Кравчук.

Окрім того, біля комплексу Хофбурга, де відбуватиметься засідання ОБСЄ, пройде акція протесту.