На засіданні Ради безпеки ООН міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров видав чергові заяви. 24 Канал розповість про найбільш обурливі з них.

Під час свого виступу Лавров лаяв Захід, вигадував міфи про ТЦК і цинічно обіцяв жити в мирі з Україною. Але тільки після "денацифікації".

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Що говорив Лавров на засіданні Радбезу ООН

Він вигадав, що ТЦК виловлює людей у храмах, а Україна має "перестати воювати за західні геополітичні цінності". Таким чином путінський рупор натякнув, що західні цінності начебто чужі Україні. Коли ж росіяни збагнуть, що цивілізований світ не хоче з ними "дружити" і що їхні "цінності" потрібні тільки їм?

Росія "ніколи не відмовлялася від перемовин", натхненно брехав Лавров. Водночас Росії не підходить формула миру Зеленського, бо "треба усунути причини трагічної для України ситуації". Тут варто було би дати йому дзеркало. Міністр держави-окупанта нарікав, що Захід віддає перевагу саме ідеям Києва, а не Москви, і всіляко намагався очорнити те, що пропонує Україна.

Іще Лавров пробував переконати світ, що Захід допомагає Україні не просто так. От, наприклад, "структури Сороса отримали чорноземні ґрунти для захоронення відходів". Для росіян типово всюди бачити руку Сороса і вигадувати якісь дикі пояснення чужих рішень.

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Лавров нив про Бєлґород і грозився завершити війну перемогою Росії

Мовляв, Україна "методично і безжально завдає ударів по суто цивільних об'єктах". За приклади навів атаку по житлових кварталах Бєлгорода 30 грудня та по ринку і магазинах Донецька.

Попри це, Лавров говорить, що росіяни житимуть з українцями як "брати і добрі сусіди". Але коли реалізують цілі "СВО".

Після виступу Лаврова російські пропагандисти поскаржилися в своїх ЗМІ, що Захід їх не чує, а журналістам вони не цікаві. Як сумно!

Ми ніколи не будемо братами