Легендарну баржу з кавунами і динями скоро відправлять до Києва: видовищні фото
Легендарну баржу з кавунами та динями з Голої Пристані, що на Херсонщині, 16 серпня відправлять Дніпром до Києва.
Врожай кавунів на Херсонщині у 2019 році перевищує минулорічний майже в два рази, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Херсонської облради, підприємець Олександр Синенко.
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Таку баржу з кавунами відправляють вже третій рік поспіль.
Цього року врожай вдвічі більший
Баржа з кавунами відправиться до Києва 16 серпня
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Джерело: 24 канал
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