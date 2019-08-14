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      Легендарну баржу з кавунами і динями скоро відправлять до Києва: видовищні фото

      3069 Читать новость на русском
      Баржа з кавунами
      Баржа з кавунами / facebook.com

      Легендарну баржу з кавунами та динями з Голої Пристані, що на Херсонщині, 16 серпня відправлять Дніпром до Києва.

      Врожай кавунів на Херсонщині у 2019 році перевищує минулорічний майже в два рази, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Херсонської облради, підприємець Олександр Синенко.

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      Таку баржу з кавунами відправляють вже третій рік поспіль.

      баржа з кавунами
      Цього року врожай вдвічі більший

      баржа з кавунами
      Баржа з кавунами відправиться до Києва 16 серпня

      цікаве про кавуни та дині: 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Херсона Агро 24 Водний транспорт Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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