Йдуть бої у п'яти населених пунктах, – "Свобода Росії" про ситуацію у Бєлгородській області

Російські добровольчі формування продовжують ведення боїв проти армії країни-агресорки. Наразі тривають протистояння у п'ятьох населених пунктах Бєлгородської області.

Водночас легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон і Російський добровольчий корпус хочуть активізувати внутрішню опозицію в Росії. Операція російських добровольців була навмисно пов'язана з президентськими виборами.

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Де наразі відбуваються бойові зіткнення

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик" в етері телемарафону розповів, що російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією Росії у п’ятьох населених пунктах у Бєлгородській області.

Наразі, за його словами, село Тьоткіно у Курській області знаходиться в епіцентрі усіх воєнних дій. Зокрема, бойові зіткнення відбуваються і в інших населених пунктах.

Зараз ситуація нестабільності поширюється і на сусідні населені пункти, і не лише у Курській області, але й у Бєлгородській області. Там теж більш як троє, скоріше можна говорити про п’ять населених пунктів, де відбуваються бойові зіткнення між добровольчою армією і військами Путіна,

– заявив Барановський.

Він додав, що рейд російських добровольців присвячене до так званих чергових виборів президента Росії.

"Це все присвячене до так званих виборів. Електоральної процедури, яка завтра почнеться по узурпації влади Володимиром Путіним в черговий раз. Ми, як небайдужі громадяни Росії, вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів і режиму Володимира Путіна", – наголосив російський доброволець.

Він також підкреслив, що бійці легіону вже "взяли всі засоби для голосування, а усі "сюрпризи" почнуться вже завтра.

Що відомо про рейд російських добровольців на територію країни-агресорки