Лідер угорської партії Йоббік перепросив перед Україною за участь у псевдовиборах у Донецьку

Президент угорської партії "Йоббік", депутат Європарламенту Мартон Дьондьоші попросив вибачення в України. Мовиться про візит до окупованого Росією Донбасу у 2015 році.

Лідер угорського "Йоббіка" перепросив перед Україною за поїздку на Донбас

В 2015 році йому заборонили в'їзд в Україну після того, як він поїхав як "спостерігач" на псевдовибори в окупованій частині Донецької області. Він попросив вибачення за цей візит, заявивши, що не розумів прихованих намірів Росії та надто захопився пошуком союзників, а тепер подібного не повторив би.

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Це правда, що в 2015 році я був на Донбасі як спостерігач за виборами, і це… Так, ви праві, це потребує пояснень… Зараз я б цього вже не зробив і я перепрошую за це,

– сказав Дьондьоші.

Говорячи про той час, він заявив, що уряд часів президента України Петра Порошенка зробив "жахливу помилку", посилюючи позиції державної української мови. І на цьому тлі Будапешт відчув свою солідарність із Москвою. Тоді, за його словами, була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати Угорщину – заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні, – це була Росія.

І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я б вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала,

– пояснив він.

Політик запевнив, що нині він повністю на боці України у цій війні.

Псевдореферендуми на окупованих територіях