18 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

18 грудня 2018 року вшановують Преподобного Саву, батька зимового Миколая. Сава зцілював молитвами і творив. Як правило, цього дня на вулиці посилюється мороз. Також сьогодні відзначають Міжнародний день мігранта.

Іменини 18 грудня святкують: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

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Народні прикмети на 18 грудня:

– Варвара снігом стелить, Сава завірюхою загладжує, а Микола морозом давить.

– Якщо людина народилася на Сави, то буде дуже працьовитою.

– Сава приїхав на білих санках.

– Сава дні прибавив.

– Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і спускаються з дерев – чекайте відлиги.

Що можна робити 18 грудня

1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

2. Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати обітницю, виконати її, і дуже скоро людина одужає.

Що не можна робити 18 грудня

1. Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.

2. На Сави гріх працювати.

3. Не можна цього дня лаятися.

4. Вагітній жінці не можна мити голову на Сави, адже у дитини може бути погана пам'ять.

5. Сьогодні не бажано нікому ходити в гості одне до одного, а залишатися в своїх домівках.