5 новорічних мультфільмів, які треба переглянути для святкового настрою

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Новорічні мультфільми
Новорічні мультфільми / 24 Канал

Під час різдвяних та новорічних свят всі ми дозволяємо собі побути трохи дітьми: граємося в сніжки, ліпимо сніговиків, дивимось мультфільми і від душі сміємось!

Пропонуємо вам добірку мультфільмів, які забезпечеть святковий настрій та чарівну атмосферу!

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Вартові легенд (2012)

Санта Клаус вміє не лише кататися на оленях, Зубна Фея здатна не лише розносити подаруночки, Великодній Кролик не лише постачальник цукерок, а Сніговик не просто так заморожує все довкола себе. Разом вони – справжній спецзагін, на плечах якого мир та безпека диво-світу.

Різдвяна історія (2009)

Це вікторіанська повчальна історія про старого скнару Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж – фінансит, який присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, окрім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята.

Жах перед Різдвом (1993)

Мультфільм розповідає про царство Хеллоуїн, царство страхів і кошмарів, де живуть мерці, потвори, чудовиська на чолі з царем жахів Джеком Скелінгтоном. Під Різдво Джек випадково потрапляє у світ живих людей, де дізнається, що є десь радість, добро і веселощі. Йому страшно захотілося пізнати це почуття – дарувати людям щастя – і він викрав Санта Клауса й зайняв його місце. Результати були, щоправда, жалюгідні, та й подарунки його нікому, м'яко кажучи, не сподобалися. Але він все зрозумів і виправив свою помилку.

Крижане серце (2013)

Мультик розповідає про королівство Арендейл. Після смерті батьків престол переходить до рук принцеси Ельзи, яка ще з дитинства стала носієм неймовірної сили – умінням керувати зимовими стихіями. Не впоравшись зі своїми здібностями, Ельза занурює королівство у морок вічної зими. Докори сумління змушують королеву втекти до лісу у високі гори, де вона й знаходить укриття.

На пошуки сестри вирушає принцеса Анна разом з відважним хлоцем – торговцем льоду Крістофом, а також його веселим і вірним другом оленем Свеном, щоб зняти чари і повернути все, як і було. Подорож друзів буде незвичайною і захопливою. На відважну трійцю чекають нові знайомства з такими дивовижними істотами, як сніговик Олаф і тролі.

Крижана лихоманка (2015)

"Крижана лихоманка" – це короткометражна анімація про героїв мультфільму "Крижане серце", яких так полюбили глядачі. Цього разу всі готуються відзначати день народження Анни. За задумом цей бенкет має стати найкращим у житті дівчини.

За сюжетом Ельза в передсвяткових клопотах раптом втрачає контроль над своєю крижаною магією, яка, будучи некерованою, загрожує великою небезпекою всім оточуючим і королівству в цілому.

 

Теги: Новини України LifeStyle Новорічні свята Новини культури Кіно
Джерело: 24 Канал
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