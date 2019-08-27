Анджеліна Джолі показала свій розкішний будинок у тропічних лісах: приголомшливе відео

Слава в Голлівуді забезпечила Анджеліні Джолі можливість купувати нерухомість в найнезвичайніших місцях у світі. Днями 44-річна зірка показала свій будинок у тропічних лісах Камбоджі.

У рамках рекламної кампанії парфуму Mon Guerlain, обличчям якого Анджеліна Джолі стала одразу ж після заснування аромату, знаменитість розповіла про своє помешкання, яке розташоване у тропічних лісах Камбоджі. Про це повідомляється на сайті Harper's Bazaar Arabia.

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Режисером ролика став лауреат премії Оскар Еммануель Любецький. Під час знімання Анджеліна Джолі дала невеличке інтерв'ю для іноземного видання. За словами акторки, вона придбала помешкання 18 років тому. І відтоді почала активно працювати над змінами у тому ж середовищі. Як відомо, Анджеліна Джолі є також послом доброї волі ООН. Тому в Камбоджі вона виступає проти незаконних вирубок лісів, видобутку дорогоцінних каменів, а також браконьєрства.

Ми всі сім'я і дуже добре працюємо разом. Камбоджа пережила стільки складних років і все ще намагається відновитись, але люди тут такі красиві і такі сильні. Ми хотіли бути частиною того, щоб допомогти країні рухатися вперед,

– зазначила Джолі.

Варто додати, що її досить великий будинок розташований посеред лісу. Інтер'єр будинку продумано у дерев'яному стилі, а люстри, крісла, столи та інші предмети створені у південно-східному стилі. На стіні великої вітальні розміщений великий портрет азійської жінки, а неподалік від нього стоїть вінтажний програвач.

Дивитися огляд будинку Анджеліни Джолі: відео