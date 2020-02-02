"Ангел" Victoria's Secret Келлі Гейл позувала повністю оголеною: фото 18+

24-річна шведська модель забезпечила собі успішну кар'єру завдяки участі в грандіозних шоу Victoria's Secret. Оголюючись на подіумі в білизні культового бренду, Келлі Гейл без комплексів працює на зйомках у стилі ню.

Результатом чергової фешн-роботи модель поділилася на сторінках власного інстаграму. Раніше стрічка дівчини була переповнена пікантними кадрами, проте останній допис перевершив усі попередні зйомки та межі пристойності.

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На морському узбережжі Келлі Гейл позувала цілком оголеною, прикривши пишні груди руками. Її мокре волосся лише додало звабливості й без того сексапільній зовнішності моделі. Замість купальника чи пляжного образу вона обрала численні коштовності, якими прикрасила руки та шию.

Такий кадр викликав шквал обговорення в мережі. Фоловери не залишилися байдужими до відвертості Келлі Гейл та засипали її 50 тисячами вподобань та сотнями коментарів.



Модель Келлі Гейл / Instagram / @kellybellyboom

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