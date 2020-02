Assol випустила видовищний кліп до пісні для Євробачення-2020: відео

Співачка Assol, яка брала участь у Національному відборі Євробачення-2020, презентувала конкурсну пісню та кліп до неї. Ролик із назвою Save It поступово підкорює мережу.

У новому кліпі Assol вирішила показати життя в постапокаліптичному світі. Звичайне місто умовно поділене: мирні жителі бояться військових, які мають абсолютну владу і контролюють усе в населеному пункті. Нерідко вони зловживають своєю владою і силою. В один з таких моментів у кадрі з'являється Assol, вбрана в білу сукню. Вона стає на захист мирних жителів та з легкістю протистоїть кулям.

Читайте також: Ігор Кондратюк пояснив, чому Марина Круть вийшла у фінал Нацвідбору

"Героїня, яку я зіграла в кліпі, хоче показати, що може статися, якщо ми не будемо думати про наслідки сьогодення. Адже кожен наш нинішній крок відбивається на майбутньому. Я сподіваюся, що моє відео стане важелем для змін всередині кожного глядача, який подивиться цю роботу. Відео стало логічним продовженням тематики, розкритої в пісні. Адже зараз як ніколи гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Кліп показує, що кожен наш згубний крок – як куля, випущена зі зброї: її не повернеш назад і можеш нанести непоправної шкоди", – розповіла артистка.

Із піснею Save It співачка Assol виступила у першому півфіналі Євробачення-2020, який пройшов 8 лютого. Однак потрапити у наступний етап шоу їй так і не вдалось: фіналістами Нацвідбору стали Jerry Heil, KRUTЬ та Gо-A. Вже у суботу, 15 лютого, в Україні пройде другий півфінал, під час якого виступлять MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Дивіться кліп до пісні Assol – Save It: відео

Assol – Save It: текст нової пісні

I'm sorry don't want to hear your voice

don't you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms

We gonna save it

Приспів:

Have no time to understand

Don't be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet

Just make love and

We gonna save it

No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives

Приспів