Софія Ротару, NK та ONUKA: у Києві стартував безкоштовний день фестивалю Atlas Weekend

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У Києві стартував безкоштовний день фестивалю Atlas Weekend - 9 липня 2019
У Києві стартував безкоштовний день фестивалю Atlas Weekend / kiev.zagranitsa.com

У Києві у вівторок, 9 липня, стартує масштабний український фестиваль Atlas Weekend 2019, який відчиняє свої двері на території ВДНГ. Традиційно на фестивалі зберуться музиканти з різних країн, які 6 днів тішитимуть своїх шанувальників. Перший день музичної події – безкоштовний. Хто виступатиме з українських виконавців на музичній сцені – читайте далі.

Перший день фестивалю Atlas Weekend традиційно називається "Днем української музики", тож вхід на територію ВДНГ для всіх бажаючих буде безкоштовним. Концерт на головній сцені розпочнеться з 15:00 години. Запалюватимуть сьогодні сцену такі відомі виконавці, як Софія Ротару, NK, ONUKA, DZIDZIO, YUKO та інші. 

Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

Хто виступатиме 9 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад

Main Stage

15:05 – 15:12 – Sonya Kay

15:14 – 15:28 – Ivan NAVI

15:28 – 15:40 – МЯТА

15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA

15:45 – 16:04 – RUMBERO’S

16:06 – 16:16 – DSIDE BAND

16:18 – 16:34 – Оля Цибульська

16:36 – 16:50 – ДОРОШ

16:52 – 17:08 – LAUD

17:10 – 17:20 – KYIVSTONER

17:22 – 17:34 – DILEMMA

17:36 – 18:06 – Злата Огневич

18:08 – 18:18 – АГОНЬ

18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров

18:34 – 18:46 – Віталік Козловський

18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН

19:00 – 19:26 – ALYOSHA

19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN

19:42 – 20:20 – ALEKSEEV

20:22 – 20:52 – NK

20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

21:26 – 21:46 – PAVLO ZIBROV

21:48 – 22:18 – DZIDZIO

22:20 – 23:00 – Софія Ротару

23:00 – 23:30 – MOZGI West

West Stage

16:30 – 17:15 – Letay

17:45 – 18:30 – Epolets

19:00 – 20:00 – СКАЙ

21:00 – 22:30 – ONUKA

East Stage

15:30 – 16:00 – VS

16:30 – 17:15 – NEREIS

17:45 – 18:30 – TRANK

19:00 – 20:00 – KARNA

21:00 – 22:30 – O.TORVALD

North Stage

15: 15 – 15:45 – YEYO

16:15 – 16:45 – KHAYAT

17:15 – 18:00 – LOLITA KOX

18:30 – 19:15 – [O] 

22:00 – 23:30 – YUKO 

Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть в перший день головного фестивалю цього літа.

Pepsi & Lays Stage


Kurenivka Stage


Burn Stage


Borjomi Active Stage

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Теги: LifeStyle Новини Києва Музика Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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