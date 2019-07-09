Софія Ротару, NK та ONUKA: у Києві стартував безкоштовний день фестивалю Atlas Weekend

У Києві у вівторок, 9 липня, стартує масштабний український фестиваль Atlas Weekend 2019, який відчиняє свої двері на території ВДНГ. Традиційно на фестивалі зберуться музиканти з різних країн, які 6 днів тішитимуть своїх шанувальників. Перший день музичної події – безкоштовний. Хто виступатиме з українських виконавців на музичній сцені – читайте далі.

Перший день фестивалю Atlas Weekend традиційно називається "Днем української музики", тож вхід на територію ВДНГ для всіх бажаючих буде безкоштовним. Концерт на головній сцені розпочнеться з 15:00 години. Запалюватимуть сьогодні сцену такі відомі виконавці, як Софія Ротару, NK, ONUKA, DZIDZIO, YUKO та інші. Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки Хто виступатиме 9 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад Main Stage 15:05 – 15:12 – Sonya Kay 15:14 – 15:28 – Ivan NAVI 15:28 – 15:40 – МЯТА 15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA 15:45 – 16:04 – RUMBERO’S 16:06 – 16:16 – DSIDE BAND 16:18 – 16:34 – Оля Цибульська 16:36 – 16:50 – ДОРОШ 16:52 – 17:08 – LAUD 17:10 – 17:20 – KYIVSTONER 17:22 – 17:34 – DILEMMA 17:36 – 18:06 – Злата Огневич 18:08 – 18:18 – АГОНЬ 18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров 18:34 – 18:46 – Віталік Козловський 18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН 19:00 – 19:26 – ALYOSHA 19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN 19:42 – 20:20 – ALEKSEEV 20:22 – 20:52 – NK 20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 21:26 – 21:46 – PAVLO ZIBROV 21:48 – 22:18 – DZIDZIO 22:20 – 23:00 – Софія Ротару 23:00 – 23:30 – MOZGI West West Stage 16:30 – 17:15 – Letay 17:45 – 18:30 – Epolets 19:00 – 20:00 – СКАЙ 21:00 – 22:30 – ONUKA East Stage 15:30 – 16:00 – VS 16:30 – 17:15 – NEREIS 17:45 – 18:30 – TRANK 19:00 – 20:00 – KARNA 21:00 – 22:30 – O.TORVALD North Stage 15: 15 – 15:45 – YEYO 16:15 – 16:45 – KHAYAT 17:15 – 18:00 – LOLITA KOX 18:30 – 19:15 – [O] 22:00 – 23:30 – YUKO Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть в перший день головного фестивалю цього літа. Pepsi & Lays Stage

Kurenivka Stage

Burn Stage

Borjomi Active Stage