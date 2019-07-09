Софія Ротару, NK та ONUKA: у Києві стартував безкоштовний день фестивалю Atlas Weekend
У Києві у вівторок, 9 липня, стартує масштабний український фестиваль Atlas Weekend 2019, який відчиняє свої двері на території ВДНГ. Традиційно на фестивалі зберуться музиканти з різних країн, які 6 днів тішитимуть своїх шанувальників. Перший день музичної події – безкоштовний. Хто виступатиме з українських виконавців на музичній сцені – читайте далі.
Перший день фестивалю Atlas Weekend традиційно називається "Днем української музики", тож вхід на територію ВДНГ для всіх бажаючих буде безкоштовним. Концерт на головній сцені розпочнеться з 15:00 години. Запалюватимуть сьогодні сцену такі відомі виконавці, як Софія Ротару, NK, ONUKA, DZIDZIO, YUKO та інші.
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Хто виступатиме 9 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад
Main Stage
15:05 – 15:12 – Sonya Kay
15:14 – 15:28 – Ivan NAVI
15:28 – 15:40 – МЯТА
15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA
15:45 – 16:04 – RUMBERO’S
16:06 – 16:16 – DSIDE BAND
16:18 – 16:34 – Оля Цибульська
16:36 – 16:50 – ДОРОШ
16:52 – 17:08 – LAUD
17:10 – 17:20 – KYIVSTONER
17:22 – 17:34 – DILEMMA
17:36 – 18:06 – Злата Огневич
18:08 – 18:18 – АГОНЬ
18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров
18:34 – 18:46 – Віталік Козловський
18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН
19:00 – 19:26 – ALYOSHA
19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN
19:42 – 20:20 – ALEKSEEV
20:22 – 20:52 – NK
20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
21:26 – 21:46 – PAVLO ZIBROV
21:48 – 22:18 – DZIDZIO
22:20 – 23:00 – Софія Ротару
23:00 – 23:30 – MOZGI West
West Stage
16:30 – 17:15 – Letay
17:45 – 18:30 – Epolets
19:00 – 20:00 – СКАЙ
21:00 – 22:30 – ONUKA
East Stage
15:30 – 16:00 – VS
16:30 – 17:15 – NEREIS
17:45 – 18:30 – TRANK
19:00 – 20:00 – KARNA
21:00 – 22:30 – O.TORVALD
North Stage
15: 15 – 15:45 – YEYO
16:15 – 16:45 – KHAYAT
17:15 – 18:00 – LOLITA KOX
18:30 – 19:15 – [O]
22:00 – 23:30 – YUKO
Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть в перший день головного фестивалю цього літа.
Pepsi & Lays Stage
Kurenivka Stage
Burn Stage
Borjomi Active Stage