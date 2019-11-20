"Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari

Прекрасна акторська гра Мета Деймона та Крістіана Бейла на фоні протистояння Генрі Форда ІІ і Енцо Феррарі у перегонах "24 години Ле-Ману".

Фільм "Аутсайдери" базується на реальних подіях, маловідомих поза автомобільною спільнотою. Навіть для тих, хто знайомий з фактажною основою кіно, історія буде цікавою, хоч й з відомим наперед фіналом. Бо "Аутсайдери" – не документалка, тобто деякі події упущені чи зміщені в часі, акценти змінені, а характери персонажів загострені в потрібну для більшої драматичності сторону.

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"Аутсайдери": офіційний кадр з фільму / IMDb

Події фільму розгортаються у 1966-му, коли Генрі Форд ІІ спробував придбати Ferrari. Переговори закінчились провалом — Енцо Феррарі відмовив і висміяв Форда, як завжди другого. Така зухвалість спонукала Ford поставити перед собою амбітні цілі: зібрати команду для перегонів, створити найшвидший автомобіль і обігнати Ferrari на Ле-Мані, які кілька років поспіль брали першість у цьому 24-годинному заїзді.

Так, ми добираємось до основного двигуна "Аутсайдерів" – команди Деймона і Бейла. Обидва актори чудово впорались із ролями. Герой Мета Деймона, колишній гонщик і конструктор Керол Шелбі, якого Ford одразу залучає до створення команди перегонів. Шелбі, у свою чергу, приводить давнього знайомого Кена Майлза, якого зіграв Крістіан Бейл. Майлз – прекрасний гонщик і талановитий механік. Він може після п’ятихвилинної поїздки визначити чого бракує автомобілю, і абсолютно одержимий перфекціоніст. У реальному житті Кен Майлз таким не був, але для кіно образ підігнали під затятого правдоруба, готового на будь-які конфлікти заради свого прагнення до ідеалу. У цій, нахваленій більшістю критиків "хімії" головних героїв, народився знаковий автомобіль Ford GT40.



"Аутсайдери": офіційний кадр з фільму / IMDb

Фільм "Аутсайдери" в оригіналі має назву Ford v. Ferrari, але неймінг не відображає суті фільму. Бо це фільм не про змагання двох компаній, а про людину і бюрократію. Там, де раніше впоралась би невеличка команда, в гру вступає корпоративна машина, з її стандартами, ієрархією і ланками узгоджень щодо кожного кроку. Кожен персонаж встигає розкритись і поборотись не лише із загальною проблемою, а й своїми особистими. Хронометраж у дві з половиною години дозволяє наситити кіно і видовищними перегонами, і бромансом, і гумором.

У роботі над Ford v. Ferrari режисер Джеймс Менголд, без сумніву, озирався на "Гонку" із Крісом Гемсвортом та Даніелем Брюлем. Глядачі, яким у 2013-му сподобалась стрічка про Нікі Лауду та Джеймса Ганта на Формулі-1, зобов’язані глянути "Аутсайдерів". Менголду вдалось перетворити рядовий спортивний фільм у дещо більше, коли кожен водій у залі може відчути себе Бейлом, який тисне на педаль газу і змагається за перше місце на Ле-Мані.

Відгуки преси та глядачів про "Аутсайдерів" в більшості хороші. Рейтинг фільму на IMDb – 8,3. Єдиним недоліком може стати 150-хвилинний хронометраж. В плані драми, швидкості і акторської гри, у "Аутсайдерах" все в порядку. Також кіно можна глянути мовою оригіналу.

Аутсайдери: дивитись трейлер фільму онлайн

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