Белла Хадід засвітила оголені груди: пікантні фото 18+

Одна з найуспішніших моделей сучасної індустрії стала справжньою зіркою Тижнів моди у Лондоні та Мілані. Вона лише встигала змінювати вбрання від провідних кутюр'є, дефілюючи найпрестижнішими світовими подіумами. Так, Белла Хадід вирішила відпочити від виснажливого графіку в Парижі.

На офіційній сторінці в інстаграмі 23-річна американська модель розсекретила місце, яке допомагає їй відновлюватися після численних показів у рамках найочікуваніших подій на теренах фешн-індустрії. Після виходів у Мілані вона відправилася до рамантичного Парижу, аби найкращі майстри допомогли їй зберегти природну красу та молодість.

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Заможна зірка для релаксу обирає елітні курорти. Так, Белла Хадід показала, як відпочиває у спа-центрі Dior Institut au Plaza Athenee у самому центрі французької столиці. Вона опублікувала знімки, на яких позує топлес. На одній зі світлин вона зображена у білосніжному ліжку оголеною, ледь прикривши груди руками. Вологе волосся знаменитості додає кадру пікантності.

На іншій світлині Белла Хадід прикрила бюст рушником, пильно вдивляючись у своє відображення у дзеркалі. Краплі води, які стікали по стрункому тілу моделі, довершили й без того еротичний знімок. Зірка насолоджувалася відпочинком без макіяжу, вкотре довівши свою приголомшливу природну красу. Серед прикрас на ній лише масивні сережки-кільця.



Белла Хадід засвітила оголені груди / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід засвітила оголені груди / Instagram / @bellahadid