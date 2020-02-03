Бред Пітт дотепно пожартував з Brexit і принца Гаррі: курйозне відео

Ввечері 2 лютого в королівському Альберт-холлі пройшло вручення нагород "британського Оскара". Номінантом премії BAFTA став Бред Пітт, який вигадав дотепний жарт для цієї урочистої події.

Фаворитом вечора став фільм "1917" режисера Сема Мендеса. Кінострічка зуміла вибороти одразу 7 нагород у різних категоріях. Успіхом відзначився і фільм "Одного разу в Голлівуді", за який Бред Пітт отримав нагороду як "Найкращий актор другого плану". Знаменитий красень не зміг особисто забрати відзнаку, тому попросив це зробити свою колегу Марго Роббі. Однак заздалегідь підготував для всіх сюрприз.

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Зірка вийшла на сцену із запискою від Бреда Пітта, яку той попросив публічно зачитати. У кількахвилинній промові Марго Роббі озвучила жарт про Brexit – офіційний вихід Великобританії з Євросоюзу, який пройшов напередодні премії.

Привіт, Британіє! Чув, ти тепер вільна і самотня. Ласкаво просимо до клубу! Бажаю тобі всього найкращого в цьому шлюборозлучному процесі!

– передав Бред Пітт.

Не оминув він увагою ще одну знакову подію – складання королівських обов'язків принцом Гаррі та Меган Маркл. Подейкують, що герцоги Сассекські хочуть повернутись до Голлівуду та невдовзі переїдуть з Канади.

"Пітт сказав, що назве цю статуетку Гаррі, бо вона поїде з ним у США. Це його слова, не мої!" – додала Марго Роббі зі сцени.

Цікаво, що у залі сиділи представники монархії принц Вільям та Кейт Міддлтон. У цей момент камери, звісно ж, направили на них, тому всі учасники BAFTA могли побачити усмішки герцогів Кембриджських від особливого послання Бреда Пітта.

Дивіться відео, як Бред Пітт "отримував" премію BAFTA: