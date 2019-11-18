Чорна п’ятниця в Україні: у яких магазинах будуть найбільші знижки

На старт Чорної п’ятниці чекають не лише затяті шопоголіки, які хочуть купити річ зі значною знижкою, але й магазини, які у день Чорної п’ятниці продають товар у декілька разів швидше, ніж зазвичай. День найбільших знижок майже на всі товари у магазинах буде тривати лише у п’ятницю, 29 листопада.

У Чорну п’ятницю більшість речей можна придбати із величезною знижкою. Зазвичай, товари дешевшають від 30 до 70%. Однак, якщо ви часто відвідуєте торгові центри з магазинами, то зверніть увагу на їхні початкові ціни. Деякі магазини вдаються до хитрощів, і перед початком Чорної п’ятниці, ціну товару підвищують таким чином, аби у Чорну п’ятницю продавати річ за звичною ціною, без грошових збитків для самого магазину.

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У день знижки, ви можете потрапити на унікальні товари, які забрали з прилавків раніше. Однак пам’ятайте, що кількість товару все одно обмежена, навіть попри те, що склади товарів поповнюють перед початком Чорної п’ятниці.



Чорна п'ятниця у 2019 році

Які магазини пропонують найбільшу знижку

Якщо вам потрібно оновити оселю новими товарами, такими як порохотяг, пральна машина, мікрохвильова піч, праска тощо, обирайте перелік магазинів, які пропонують досить великі знижки.

Найпопулярніші магазини:

Rozetka – до 65%

Eldorado – до 60%

Фокстрот – до 70%

METRO

Не поспішайте купувати одяг та взуття до початку Чорної п’ятниці, адже 29 листопада у вас буде чудова можливість зекономити на багатьох товарах.

Одяг та взуття:

La moda – до 70%

Будинок іграшок – до 70%

Intertop – до 70%

Bonprix – до 60%

Le boutique – до 90%

Gulliver – до 70%

Modna Kasta – до 90%

Topshop – до 50%

Косметика і парфумерія:

Watsons – знижка на 6000 товарів

NYX

MakeUp – до 30%

Kosmo

AVON

Проведені онлайн-опитування показали, що в середньому українці витрачають у "Чорну п'ятницю" 126 доларів, купуючи одяг, взуття, побутову техніку та електроніку, косметику і парфумерію. Найменший попит мають книги, спортивні товари та спідня білизна.