Чорна п’ятниця в Україні: у яких магазинах будуть найбільші знижки

53 Читать новость на русском
Магазини з найбільшими знижками у Чорну п'ятницю / Фото з відкритих джерел

На старт Чорної п’ятниці чекають не лише затяті шопоголіки, які хочуть купити річ зі значною знижкою, але й магазини, які у день Чорної п’ятниці продають товар у декілька разів швидше, ніж зазвичай. День найбільших знижок майже на всі товари у магазинах буде тривати лише у п’ятницю, 29 листопада.

У Чорну п’ятницю більшість речей можна придбати із величезною знижкою. Зазвичай, товари дешевшають від 30 до 70%. Однак, якщо ви часто відвідуєте торгові центри з магазинами, то зверніть увагу на їхні початкові ціни. Деякі магазини вдаються до хитрощів, і перед початком Чорної п’ятниці, ціну товару підвищують таким чином, аби у Чорну п’ятницю продавати річ за звичною ціною, без грошових збитків для самого магазину.

Читайте також: День шаленої знижки майже на всі товари буде тривати лише у п’ятницю, 29 листопада

У день знижки, ви можете потрапити на унікальні товари, які забрали з прилавків раніше. Однак пам’ятайте, що кількість товару все одно обмежена, навіть попри те, що склади товарів поповнюють перед початком Чорної п’ятниці.


Чорна п'ятниця у 2019 році

Які магазини пропонують найбільшу знижку

Якщо вам потрібно оновити оселю новими товарами, такими як порохотяг, пральна машина, мікрохвильова піч, праска тощо, обирайте перелік магазинів, які пропонують досить великі знижки.

Найпопулярніші магазини:

  • Rozetka – до 65%
  • Eldorado – до 60%
  • Фокстрот – до 70%
  • METRO

Не поспішайте купувати одяг та взуття до початку Чорної п’ятниці, адже 29 листопада у вас буде чудова можливість зекономити на багатьох товарах.

Одяг та взуття:

  • La moda – до 70%
  • Будинок іграшок – до 70%
  • Intertop – до 70%
  • Bonprix – до 60%
  • Le boutique – до 90%
  • Gulliver – до 70%
  • Modna Kasta – до 90%
  • Topshop – до 50%

Косметика і парфумерія:

  • Watsons – знижка на 6000 товарів
  • NYX
  • MakeUp – до 30%
  • Kosmo
  • AVON

Проведені онлайн-опитування показали, що в середньому українці витрачають у "Чорну п'ятницю" 126 доларів, купуючи одяг, взуття, побутову техніку та електроніку, косметику і парфумерію. Найменший попит мають книги, спортивні товари та спідня білизна.

Захоплені українські кораблі вже пливуть до Одеси: карта
сьогодні
5235
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Гроші Традиції Мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
сьогодні 16:40 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк 399
Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
сьогодні 11:21 Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
Анастасія Манюхіна 969
Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
17 листопада 17:31 Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
Юлія Михайлова 4572
Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 11:01 Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 2920
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 27862
Новини
Більше новин
Залиште відгук