Демі Роуз похизувалася декольте у халаті з мереживом: звабливі фото

Відома британська модель Демі Роуз продовжує показувати шанувальникам карантинні будні. Цього разу вона опублікувала світлини у звабливому образі та показала, як починається її ранок.

Демі Роуз є прикладом неймовірно сексуальної та, водночас, ніжної дівчини. Вона знає, як привернути до себе увагу. Нових світлин зірки з нетерпінням чекає 14-мільйонна аудиторія підписників в інстаграмі, а вона з радістю ділиться з ними спокусливими фото ледь не щодня.

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На чергових кадрах Демі позує, сидячи на дивані жовтого кольору, а поряд лежить її домашній улюбленець. В руках вона тримає чашку кави.

Для такої домашньої фотосесії Роуз обрала короткий світло-бежевий халат із чорним мереживом і зав'язала його так, щоб зробити акцент на декольте та похизуватися пишними грудьми.

Вуха знаменитості прикрашають мінімалістичні сережки. Волосся вона вклала в легенькі локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж із коричневою помадою на губах.

"Твій улюблений дует", – коротко підписала фото модель.



Демі Роуз у халаті з мереживом / Instagram / @demirose



Демі Роуз позує на дивані в короткому халаті з декольте / Instagram / @demirose