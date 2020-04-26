Демі Роуз позувала у мереживній білизні та червоних ботфортах: гаряче фото

25-річна британська модель продовжує вражати прихильників своїми екстравагантними образами. У новій зйомці спокуслива Демі Роуз поєднала лакований плащ червоного кольору з ботфортами та мереживною білизною. Зірка засвітила струнку талію та пишні сідниці.

Визнаний секс-символ сучасності щоразу вдається до нових зухвалих експериментів під час зйомок. Демі Роуз, яка демонструвала своє тіло як у відвертому одязі, так і повністю оголеною, вирішила поєднати лакований плащ з білизною, опублікувавши світлину в інстаграмі.

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На фото Демі Роуз позувала стоячи, обравши найбільш вдалу позу, аби у всій красі показати фігуру. Сексапільна модель у своєму образі поєднала червоний та чорні кольори. На ній яскравий лакований плащ довжини міні, який пасує під ботфорти з блискітками на підборах. Проте найбільшу увагу привертає еротичний комплект білизни.

Мереживний бюстгальтер та трусики прикрили пікантні частини тіла зірки. Відвертий аутфіт дозволив їй вкотре показати розкішний бюст, тонку підтягнуту талію та пишні сідниці. Неординарний look Демі Роуз завершила червоними окулярами, які гармонійно поєднувалися з верхнім одягом. Прихильники знаменитості залишилися у захваті, адже менше ніж за добу вподобали допис понад 300 тисяч разів.



Демі Роуз показала тіло у білизні / Фото: Instagram / @demirose