Джамала пригадала, якими для неї були три сезони талант-шоу Голос країни

Знаменита українська співачка впродовж трьох років займала суддівське крісло вокального проєкту "Голос країни". На особистій сторінці в інстаграмі зірка поділилася архівними кадрами найефектніших образів та побажала новому тренерському складу мужності та наснаги.

19 січня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра ювілейного десятого сезону шоу "Голос країни". Цьогоріч серед тренерів вкотре опинилися Тіна Кароль, молдавський артист Дан Балан, співак Монатік. А от репер Потап розділив подвійне крісло з дружиною Настею Каменських, яка вже мала досвід наставниці у вокальному проєкті, проте суддівське крісло "Голосу країни" займає вперше.

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Співачка, яка принесла перемогу Україні на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2016, цьогоріч передала відповідальність своїм зірковим колегам. Джамала очолювала тренерський склад впродовж трьох років. Вона встигла поєднувати зйомки у двох дорослих та одному дитячому сезонах "Голосу країни" з вихованням сина Еміра-Рахмана. Зірка пригадала, яким для неї видався суддівський досвід.

Голос країни – унікальний проект, який дозволяв мені змінюватись і міняти, навчати та навчатись. Експерименти, імпровізації, спонтанні дуети з учасниками, тренерами, зміни образів. Часом було складно емоційно відчувати розчарування учасників після відмови, іноді образи, їхнє хвилювання перед виступами,

– зізналася Джамала.

Народна артистка України зазначила, що вокальний проєкт є дуже серйозним випробуванням для всіх сторін. Саме тому Джамала поспішила побажати знаменитим колегам мужності, яка обов'язково стане їм у нагоді впродовж всього шоу.

Вітаю новий тренерський склад “Голосу”! Він такий зірковий і великий, мені здається, що місця серед учасників має вистачити всім. Друзі, оберіть справжній Голос нашої країни!

– наголосила співачка.

Зворушливі слова вона доповнила архівними кадрами образів, кожен з яких був сміливим експерементом. Пропонуємо й вам пригадати, якими вбранням вражала зірка впродовж трьох років талант-шоу "Голос країни".



Джамала на шоу "Голос країни" / Instagram / @jamalajaaa



Джамала на шоу "Голос країни" / Instagram / @jamalajaaa



Джамала на шоу "Голос країни" / Instagram / @jamalajaaa



Джамала на шоу "Голос країни" / Instagram / @jamalajaaa



Джамала на шоу "Голос країни" / Instagram / @jamalajaaa



Джамала на шоу "Голос країни" / Instagram / @jamalajaaa