Голлівудська акторка Дженніфер Еністон вирішила продати своє фото, яке було зроблене 25 років тому. Кошти зірка відправить на боротьбу з коронавірусом.

Зірка культового серіалу "Друзі" долучилася до боротьби з пандемією COVID-19. На особистій сторінці в інстаграмі вона повідомила, що продасть одне зі своїх архівних фото, а виручені кошти підуть на допомогу у подоланні недуги, яка вже забрала тисячі життів у різних куточках світу.

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Фото, яке продасть Дженніфер Еністон

Світлину зробив знаменитий фотограф Марк Селігер у 1995 році. Він організував спеціальну акцію для того, щоб зібрати гроші.

На фотографії Дженніфер Еністон позує повністю оголеною. Знімок зроблений в чорно-білих кольорах, що додають йому ще більшої пристрасті. Ймовірно, велика кількість шанувальників зірки захоче отримати її відверте фото у свою колекцію, проте наразі його початкова ціна невідома.



Відверте фото Дженніфер Еністон / Instagram / @jenniferaniston

Мій дорогий друг Марк Селігер об'єднався з Radvocacy та Christiesinc, щоб продати 25 його портретів, зокрема і мій, для боротьби з COVID-19. Вся виручка від цього портрету надійде в NAFClinics – організацію, яка забезпечує безкоштовне тестування на коронавірус та догляд за медичними службами по всій країні. Ще раз дякую Марку за те, що дозволив мені бути частиною цього,

– написала в публікації акторка.