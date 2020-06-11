Відверте зізнання британська письменниця зробила після низки звинувачень в трансфобії. Джоан Роулінг оголосила, що в першому шлюбі ставала жертвою домашнього насильства, а в молоді роки – сексуального насильства.

54-річна Джоан Роулінг вперше наважилася розкрити шокуючі подробиці зі свого минулого після публічних звинувачень в її нетерпимості до трансгендерів. Як інформує The Telegraph, письменниця відчуває солідарність з транс-жінками, які розгнівилися на неї, адже сама неодноразово потерпала від проявів насильства.

До теми Джоан Роулінг опинилася в центрі скандалу: письменницю звинуватили в трансфобії

Авторка романів про Гаррі Поттера зізналася, що її перший шлюб з португальським журналістом Хорхе Арантесом, який тривав всього рік, був токсичним. Вона зізнається, що в тих стосунках була жертвою домашнього насильства. Проте понад 20 років свого публічного життя не наважувалася розкрити пережите, адже такі спогади травмують.

Зараз Джоан Роулінг одружена з лікарем Нілом Мюррей, якого називає "доброю та принциповою" людиною. Проте домашнє насильство залишило свої шрами, один з них – постійна нервовість.

Проте письменниця зізналася, що потерпала не лише від домашнього, а й від сексуального насильства. У віці 20 років, коли вона була вразливою, чоловік скористався можливість. Джоан Роулінг не стала розсекречувати ім'я нападника та деталей насильства. Через той інцидент вона ненавидить різкі гучні шуми й боїться людей, які підкрадаються ззаду.

Більше 20 років моє життя проходить на очах у публіки, але я ніколи публічно не говорила, що пережила домашнє насильство і сексуальне насильство,

– заявила Роулінг.

Що відомо про звинувачення Джоан Роулінг в трансфобії?

7 червня письменниця у своєму твіттері прокоментувала статтю під назвою "Точка зору: після пандемії COVID-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють". Саме формулювання "люди, які менструюють" зачепило почуття письменниці. Джоан Роулінг запропонувала свої варіанти, яким терміном можна узагальнити трансгендерних чоловіків, які мають менструацію, перекрутивши англійське слово woman – "жінка".

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Користувачі твіттера звинуватили письменницю в трансфобії, нетерпимості та просуванні дискримінаційних тверджень. На скандал з Роулінг відреагував навіть Деніел Редкліфф, який прославився завдяки вигаданому нею персонажу Гаррі Поттеру. Він акцентував, що виступив на на захист транс-жінок та закликав фанатів "поттеріани" не забували свою любов та прихильність до книг, незважаючи на судження Роулінг.