Одна із найвідвертіших учасниць десятого сезону "Холостяка" Ольга Виноградова позувала в еротичній фотосесії. 22-річна дівчина, яка є помічницею депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука, розбурхала мережу спекотними світлинами.

Хоча фінал ювілейного сезону найромантичнішого шоу країни вже позаду, проте активні обговорення навколо нього та учасників не вщухають. Кожна їх публікація в мережі швидко розповсюджується та набирає популярності. Не залишилася без уваги і пікантна фотосесії однієї з дівчат, які боролися за серце Максима Михайлюка, – Ольги Виноградової.

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22-річна красуня опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію відвертих знімків. Вона позувала перед камерою у зухвалому та еротичному образі. Дівчина похизувалася стрункою та апетитною фігурою.

Гарячі знімки були зроблені на даху одного з київських багатоповерхових будинків. Оля одягнута в еротичну білизну чорного кольору, яка гарно підкреслила її пікантні форми. Доповнила свій зухвалий look чорною шкіряною курткою та черевиками. Серед аксесуарів її прикрашали великі стильні сережки. На голові Виноградова зробила "мокру" укладку, а на обличчі – макіяж smoky eyes.

Таке вбрання показало численні татуювання на тілі Олі, а еротичні пози вкотре підкреслили її сексуальність.



Зваблива Ольга Виноградова / Instagram / @oliavinohradova



Ольга Виноградова у сексуальній фотосесіії / Instagram / @oliavinohradova